Gemello, tra luci e ombre la prima è buona

Il portiere granata classe 2000 si rende protagonista di una prestazione positiva contro il Lens, sta sfruttando bene l'assenza di Vanja

Federico De Milano Redattore

La partita contro il Lens ha permesso a Juric di capire lo stato di forma della sua squadra e fare un bilancio degli elementi della rosa per valutare i percorsi di crescita di ognuno. Tra gli osservati speciali c'era senza dubbio Luca Gemello, il portiere classe 2000 ha disputato una buona prova scendendo in campo per tutti e 90 i minuti. Per lui non si tratta certamente di un'abitudine riuscire a giocare una gara intera perché anche nelle amichevoli di Pinzolo era sempre stato alternato con Vanja o con Popa. L'ultima gara giocata per intero risale infatti alla sua unica partita di Serie A quella vinta 4-0 con la Fiorentina nel gennaio 2022.

Gemello in grande spolvero: dimostra a tutti le sue qualità — Nella prima delle due sfide che il Torino giocherà in terra francese (la seconda domenica contro il Reims) si sono viste le qualità di Luca Gemello. Il portiere piemontese ha dimostrato a tutti come mai sia un beniamino dei tifosi che lo hanno sempre sostenuto fin dal suo ritorno in granata dopo il prestito al Renate. Il numero 1 granata si è distinto per un paio di ottimi interventi che hanno salvato la porta granata consentendo di chiudere di nuovo il match senza reti subite con lui in porta. Non sono però mancate anche alcune sbavature, con un paio di uscite a vuoto pericolose. Se anche domenica Gemello dovesse mettere in campo una buona prova si potrà affermare a gran voce che sarà stato in grado di sostituire bene Vanja Milinkovic-Savic in questo suo momento di indisponibilità.

Quale futuro per Gemello? Al Toro chiede garanzie tecniche ed economiche — L'estremo difensore classe 2000 ha però il contratto in scadenza a giugno 2024, una durata che non consente chissà quale grande programmazione. Il sogno di molti tifosi sarebbe quello di vederlo firmare un nuovo accordo pluriennale e che possa col tempo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nel Toro. Il capitolo rinnovo per lui al momento non è di stretta attualità ma rimane comunque un discorso che dovrà affrontare con la società. Ha aperto alla possibilità di fare ancora il secondo portiere alle spalle di Vanja, nonostante le molte richieste da squadre di Serie B nelle quali giocherebbe sempre da titolare. Ciò che Gemello chiede alla società per restare sono però delle garanzie tecniche ed economiche per veder crescere il progetto della squadra guidata da Juric. Ora per lui la testa sarà proiettare sulla sfida col Reims e chissà che in futuro non si possano aprire scenari ancora più rosei.