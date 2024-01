Genoa-Torino 0-0: granata e rossoblù si neutralizzano a vicenda

Triplice fischio al Ferraris: le difese prevalgono sugli attacchi, per il Toro un passettino in avanti in classifica

Niente scatto in classifica ma un passettino in avanti per il Toro, che non va oltre lo 0-0 sul difficile campo di Genova. Gli uomini di Juric non riescono a sfondare in una partita molto tattica, contro una squadra che non ha rinunciato ad attaccare ma sempre con un particolare occhio di riguardo a non concedere spazi. Sono poche le occasioni da gol da una parte e dall'altra e le difese prevalgono sugli attacchi: particolare nota di merito per i granata Djidji e Buongiorno, mentre Vanja porta a casa il decimo clean sheet su 20 partite. Il Toro esce comunque imbattuto da uno stadio in cui il Genoa non perde da ottobre e dove nelle ultime settimane sono state fermate anche Juve e Inter. I granata inaugurano dunque il girone di ritorno che un pareggio che li proietta a quota 28 punti in classifica, in decima posizione ma momentaneamente a due sole lunghezze dal settimo posto in attesa dei risultati di Atalanta e Lazio.

Le scelte: confermato l'11 anti Napoli — Nessuna sorpresa nell'undici iniziale del Toro: Juric conferma in blocco la squadra che domenica scorsa ha battuto il Napoli. Davanti a Milinkovic-Savic spazio dunque a Djidji, Buongiorno e Rodriguez, con Bellanova e Lazaro sulle corsie laterali. In mezzo al campo c'è ancora Ricci con Ilic e Vlasic, davanti spazio alla coppia Sanabria-Zapata. Nel Genoa Gilardino impiega tutta la sua qualità: Messias e Malinovskyi sono gli interni di centrocampo, Gudmundsson gioca a fianco di Retegui.

Il primo tempo: Vanja chiude lo specchio — La prima occasione è del Genoa, con Gudmundsson che - sugli sviluppi di una bellissima azione - prova il sinistro da posizione defilata ma trova la pronta respinta di Vanja. Al quarto d'ora scatta il cartellino giallo per Vlasic, che interviene in ritardo su Messias per fermare una ripartenza dei padroni di casa. Il Toro non riesce a trovare sbocchi per la propria manovra e fatica a innescare gli esterni; si fa vedere al 20' su palla inattiva quando Buongiorno stacca di testa su punizione di Ricci e manda di poco a lato. Sul ribaltamento di fronte è Malinovskyi a provarci dal limite, trovando il tocco di Vanja in calcio d'angolo. Alla mezzora è invece provvidenziale un recupero di Ilic su Gudmundsson in area di rigore. In chiusura di primo tempo Zapata è bravo a recuperare palla su De Winter, costringendo il centrale a spendere il giallo per fermarlo a due passi dall'area. Ma non ci sono grandi emozioni: si va dunque all'intervallo sullo 0-0.

Il secondo tempo: latitano le occasioni — L'avvio di ripresa si conferma molto bloccato, così dopo un quarto d'ora Juric si gioca il primo cambio: Tameze sostituisce Vlasic per irrobustire il centrocampo, Ricci avanza nel ruolo di mezzala. Pochi minuti più tardi tocca anche a Pellegri rilevare Zapata per andare a far coppia con Sanabria. E proprio il paraguayano va vicino all'1-0 con un colpo di testa di poco alto su cross di Buongiorno in quella che rimarrà la migliore occasione da gol dei granata se non l'unica. Gilardino inizia quindi a coprirsi con l'inserimento di Frendrup al posto del più offensivo Messias. I granata provano allora ad alzare i giri del proprio motore, iniziando a farsi vedere con più continuità nella trequarti rossoblù ma continuando a fare i conti con una squadra molto attenta a non concedere spazi nè cross facili. All'82' Juric si gioca gli ultimi cambi: Sazonov e Vojvoda rilevano rispettivamente un acciaccato Djidji e Lazaro. Scattano quindi cinque minuti di recupero, ma non c'è spazio per occasioni da gol. Termina dunque 0-0, al Toro non riesce lo scatto da Europa. Per i granata arrivano comunque gli applausi e l'incoraggiamento degli oltre duemila tifosi presenti in un settore ospiti tutto esaurito. Ora c'è la sosta dovuta alla Supercoppa della Lazio, prossimo appuntamento venerdì 26 gennaio a Cagliari.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.