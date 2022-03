Berisha pre Genoa-Torino: “Sapevo che una possibilità per me sarebbe arrivata”

Le parole dei protagonisti della sfida tra Torino e Genoa nel prepartita del match che andrà in scena al Marassi

Prima del fischio d'inizio di Genoa-Torino, Etrit Berisha , confermato tra i pali granata, è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare i temi caldi della sfida che andrà in scena al Marassi alle ore 21. Ecco le sue parole.

Hai aspettato pazientemente il tuo turno, poi quando sei stato chiamato in causa hai sostituito bene Vanja e ora sei titolare. Come stai vivendo queste settimane?

“Per me è stato sempre importante tenermi pronto. Sono arrivato in una squadra che voleva crescere e per me è stato importante avere una possibilità. Ho lasciato decidere al mister, ma ho sempre pensato che un giorno o l’altro la mia possibilità sarebbe arrivata”.