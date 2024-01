Genoa-Torino, le ultime dai campi: prepartita dedicato al ricordo di De André

Seguite con noi le ultime del prepartita di Genoa-Torino dallo stadio Ferraris

Redazione Toro News

14.58 - Vi salutiamo con l'immagine della coreografia dedicata dai tifosi del Genoa a Fabrizio De André in un prepartita dedicato interamente al cantautore in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. "Per sempre 'amico fragile'" recita lo striscione, citando De André.

14.51 - Nel prepartita di Genoa-Torino è intervenuto Gilardino ai microfoni di DAZN

14.44 - Nel prepartita di Genoa-Torino è intervenuto Vagnati ai microfoni di DAZN

14.39 - Nel prepartita di Genoa-Torino è intervenuto De Winter ai microfoni di DAZN

14.35 - Nel prepartita di Genoa-Torino è intervenuto Vlasic ai microfoni di DAZN

14.21 - Tutto il Genoa ora è sul terreno di gioco per il riscaldamento, subito dopo sono scesi in campo anche i giocatori di movimento del Torino. Poco più di mezz'ora al via del match

14.12 - In campo ora anche i portieri del Genoa per il riscaldamento

14.11 - Inizia il riscaldamento. I portieri granata - Milinkovic-Savic, Gemello e Popa - scendono in campo per l'avvicinamento alla partita. A breve sul terreno di gioco anche i giocatori di movimento

14.06 - Fuori dallo stadio Luigi Ferraris striscione del gruppo Genoa Club Figgi dö Zena per il Torino: "Bentornati fratelli granata".

14.02 - Sono state diramate le formazioni ufficiali della partita. Il tecnico granata ha scelto di dare spazio e conferme a chi è sceso in campo con il Napoli, confermando le scelte di una settimana fa.

13.53 - Il prepartita di Genoa-Torino al Ferraris sarà interamente dedicato al ricordo di Fabrizio De André in occasione dei 25 anni dalla sua scomparsa. L'iniziativa del Grifone ha coinvolto i tifosi rossoblù, che tramite i canali social del club hanno scelto quali canzoni di De André far risuonare allo stadio in sua memoria.

13.50 - Si attende a breve anche la comunicazione delle formazioni ufficiali del match. Nel frattempo è stata diramata la lista dei convocati granata con tre assenti tra le fila di Juric

13.44 - Le due squadre procederanno ora con la ricognizione del terreno di gioco. Poi l'avvicinamento alla fase di riscaldamento

13.30 - Subito dopo anche il pullman del Genoa ha fatto l'ingresso nell'impianto: QUI il video

13.29 - Il pullman del Torino è arrivato in questo momento allo stadio: QUI il video

13.26 - Siamo collegati con lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Si attende a breve l'arrivo dei pullman di Genoa e Torino

