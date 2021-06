Giampaolo-Sassuolo, la trattativa entra nel vivo: il Torino osserva da vicino

Il primo incontro tra il tecnico e la società neroverde avrebbe avuto esito positivo: nei prossimi giorni è in programma un secondo summit

SAMPDORIA - Resta in corsa per ingaggiare il tecnico di Giulianova anche la Sampdoria di Massimo Ferrero, squadra che Marco Giampaolo ha già allenato per tre stagioni consecutive dal 2016 al 2019 (terminata con una nona posizione in classifica) prima dell'esperienza negativa con il Milan. Nei giorni scorsi la Samp ha sondato Giampaolo per un eventuale ritorno, ma al momento la squadra blucerchiata sembra essere la seconda scelta dell'allenatore.

E IL TORINO... - Il Torino ovviamente sta osservando molto da vicino gli eventuali sviluppi di questa vicenda. Il tecnico, arrivato sulla panchina granata nell'agosto 2020, in cinque mesi ha conquistato soltanto due vittorie in campionato conquistando tredici punti in diciotto partite (QUI il pagellone di fine anno) e, a seguito del pareggio con lo Spezia, il 18 gennaio scorso è stato esonerato. Giampaolo ha dunque ancora un contratto di 1.5 milioni a stagione che lo lega al Torino fino al 2022: una nuova avventura per il tecnico vorrebbe dire rescissione del contratto. Il Torino quindi spera in notizie positive da questo fronte in modo tale da eliminare dal libro paga il tecnico di Giulianova.