Gigi Meroni, 58 anni fa l’esordio con la maglia del Torino

Era il 6 settembre del 1964, quando all'Olimpico di Roma si giocava Roma-Torino, partita d'andata della finale di Coppa Italia della stagione 1963-64. Nella formazione granata, spiccava il nome di Luigi Meroni, alla sua prima partita con la maglia del Toro. La sfida terminò a reti inviolate: 0-0, un pareggio che, unito alla vittoria della Roma nella gara di ritorno, permise ai giallorossi di conquistare il trofeo. Tornando a Meroni, il giocatore fu ceduto dal Genoa nell’estate del 1964, nonostante la mobilitazione dei tifosi rossoblù per trattenerlo. Arrivato al Torino, fu in grado di conquistare subito il cuore dei tifosi, diventandone presto un idolo indiscusso. L’ala destra incantò per anni tutto il “Comunale” con il suo dribbling spiazzante con il quale saltava gli avversari come birilli. Purtroppo, però, come tutti sappiamo, la sera del 15 ottobre 1967 morì in un incidente stradale dopo una partita contro la Sampdoria vinta dai granata per 4-2.