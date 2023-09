Gigi Meroni, 59 anni fa l’esordio della farfalla granata

Era il 6 settembre 1964, si giocava l'andata della finale di Coppa Italia, era un Roma-Torino e Gigi Meroni faceva il suo esordio con la maglia granata. La sfida terminò 0-0, pareggio che sommato alla sconfitta nella gara di ritorno, regalò la coppa alla Roma. Da quel momento in poi Gigi Meroni entrò nel cuore dei tifosi del Torino, l'ala offensiva incantò per anni il Comunale con le sue strepitose giocate. Il numero 7 era desiderato da molti club e venne soprannominato la "farfalla", per la sua eleganza. Purtroppo però, come tutti sappiamo, il fantasista granata ci lasciò prematuramente il 15 ottobre 1967, coinvolto in un incidente stradale.