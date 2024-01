Gilardino-Juric, pari e patta: la tattica estremizzata inibisce le occasioni

Dopo tante settimane il Torino ha dato l'impressione di non poter vincere una partita. A Marassi contro il Genoa gli zero tiri in porta sono talmente emblematici che è inutile soffermarsi troppo. La squadra granata ha pensato prima a non incassare contro una squadra che in casa non ha perso né con l'Inter né con la Juventus. Il pareggio è quindi un risultato che va bene ai granata e anche Ivan Juric si è detto soddisfatto di quanto visto. "Secondo me è stata una partita bellissima d'intensità, una bella battaglia - ha dichiarato il croato di Spalato -. I ragazzi hanno risposto alla grande, hanno fatto molto bene con personalità. Ci è mancato il gol ma abbiamo fatto un'ottima gara contro una squadra con giocatori di grandissima qualità come Gudmundsson, Messias e Malinovskyi" (LEGGI QUI). Sull'aggettivo bellissimo accostato alla partita di ieri, sabato 13 gennaio, si può discutere ed è probabilmente figlio del calcio degli ultimi anni che ha estremizzato, soprattutto in Italia, qualsiasi tipo di situazione tattica e tutto questo non lascia che spazio all'intensità senza più tiri e occasioni da rete. Va detto, comunque, che la preparazione tattica della sfida da parte di Juric e del suo giovane collega Alberto Gilardino è stata pressoché perfetta. Si sapeva che il Campione del Mondo 2006 ama modificare il modo di giocare del suo Genoa in base all'avversario, ma non sempre questo è funzionato con squadre di medio livello come può essere il Torino. Ieri, invece, il Grifone per larghi tratti ha fatto meglio del Torino e ha tenuto, a sopresa, maggiormente il pallino del gioco (vedi quanto accaduto per quasi tutto il primo tempo).