Gineitis: “Vorrei rimanere al Torino, poi vedremo con la società”

Le parole di Gvidas Gineitis, oggi da JD Sports, presso il centro commerciale "Le Gru"

Enrico Penzo Redattore 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 18:44)

Dopo la presentazione della divisa granata speciale in occasione del 75º anniversario della Tragedia di Superga, continuano le attività del Torino. Oggi tre giocatori granata, Sazonov, Gineitisi e Djidji si trovano presso il JD Sports del centro commerciale "Le Gru" di Grugliasco. I tifosi possono incontrare i ragazzi ed ascoltare le loro parole. A seguire le dichiarazioni di Gineitis in occasione dell'evento.

Com'è il bilancio della tua stagione? Hai mostrato di poter arrivare, ma ti sei bloccato sul più bello...

"A volte capita, quando fai bene succede che fai un infortunio grave e poi devi ricominciare di nuovo. Ho giocato diverse partite di fila e poi ho subito quest'infortunio".

Hai avuto la sensazione di avere fatto lo step quest'anno per poter diventare un giocatore da Serie A?

"Mi sono sentito molto importante per la squadra, non come l'anno scorso. Quest'anno mi hanno aiutato molto i compagni e anche mister Juric".

Quanto è stato importante Juric in questa tua crescita? Com'è il tuo rapporto con lui?

"Mi ha aiutato anche quando ero in Primavera, poi in prima squadra mi ha dato tanti consigli per migliorare. In campo parlo sempre con il mister per migliorare e diventare ancor più forte".

Cosa ti manca ancora per affermarti?

"Mi manca ancora il fisico, voglio mettere su più muscolo. Poi voglio migliorare il piede destro e la velocità".

Ti vedremo per la fine della stagione o il tuo infortunio te lo impedirà?

"Per queste ultime partite non so se riuscirò ad entrare, ma farò di tutto per tornare il prima possibile".

Quanto ti dispiace non aver potuto dare una mano ai tuoi compagni in questo momento? Dalla tribuna che Torino hai visto?

"Da fuori mi dispiace, vedere dalla tribuna come giocano i miei compagni. Vorrei giocare sempre, però ad oggi posso solo assistere dalla tribuna. Ho visto un Torino che muove bene la palla, sa giocare a calcio. Manca l'ultima parte, bisogna fare gol".

Per il prossimo anno hai già parlato con la società? Vorresti rimanere al Torino?

"Io vorrei rimanere al Torino, poi bisogna parlare con la società e decidiamo. Però spero di stare qua".

Vorresti che rimanga anche Juric?

"Spero che rimanga anche Juric, mi ha dato una grande mano per migliorare. Se va il Mister mi dispiace tanto, però succede nel calcio".

A livello tattico c'è un ruolo che preferisci in particolare? Cosa ti aspetti dall'anno prossimo?

"Tutti i ruoli di centrocampo, mi piace in particolare mediano. A me piace andare box to box, difendere e attaccare. Spero di migliorare, quest'estate in ritiro lavorerò per fare il titolare in Serie A".

Cosa sai del Grande Torino, quali emozioni provi questa giornata?

"Sono stato alla celebrazione due volte quando ero in Primavera, poi l'anno scorso con la prima squadra. É un posto molto importante, importante per tutta la città, società e giocatori. Li è tanto emozionante".

