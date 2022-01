Giudice Sportivo, oggi la decisione su Atalanta-Torino: gli aggiornamenti

C'è grande attesa per il responso del Giudice Sportivo, che dovrebbe pronunciarsi in merito alle partite non disputate causa Covid nella 20^ giornata

Redazione Toro News

11.00 - Intanto, come era prevedibile, la Salernitana ha deciso di ricorrere in appello contro la decisione del Giudice Sportivo, che aveva inflitto ai campani la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione: lo riporta La Gazzetta dello Sport.

10.00 - La decisione del Giudice Sportivo è prevista per il tardo pomeriggio di oggi. Il Torino è difeso dall'avvocato Eduardo Chiacchio, colui che seguì con successo il caso Lazio-Torino nella stagione 2020/2021. Proprio quel precedente è ciò su cui fa leva il Torino, puntando sull'orientamento consolidato del Collegio di Garanzia del Coni incline a reputare l'imposizione della Asl come causa di forza maggiore utile ad evitare il 3-0 a tavolino.

C'è grande attesa per il responso del Giudice Sportivo, che - secondo quanto già annunciato in precedenza - si pronuncerà in data odierna in merito ad Atalanta-Torino e alle altre gare rinviate il 6 gennaio causa Covid, ovvero Bologna-Inter, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese: i granata, i felsinei, i campani e i friulani erano stati fermati dalle rispettive ASL territoriali a causa dei casi di Covid registrati nel gruppo squadra.

Per il prologo della giornata di oggi occorre fare un passo indietro a martedì 18 gennaio, quando il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, chiamato a deliberare in merito a Udinese-Salernitana - gara non disputata il 18 dicembre perchè la squadra di Colantuono non si è presentata sempre a causa dello stop imposto dalla Asl campana - ha deciso di infliggere alla squadra di Colantuono il 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione. La Salernitana si era difesa in giudizio evocando la presenza di una causa di forza maggiore per non presentarsi alla partita, ma il Giudice ha deciso di adottare ugualmente le sanzioni previste dall'art. 53 delle Noif. Il principale motivo dietro questa decisione risiedeva nel fatto che, dopo le indagini di rito, era emerso che la Salernitana non avrebbe fatto tutto quanto possibile per evitare la diffusione dei contagi, costringendo quindi l'ASL locale a vietare la trasferta in Friuli.

Detto questo, è tutto da verificare che l'analisi compiuta sull'operato della società campana valga anche per i club coinvolti nei rinvii del 6 gennaio: quello che è certo è che nella serata di mercoledì l'Atalanta ha chiesto la vittoria tavolino per la partita non disputata contro il Torino. Non solo: anche la Lega Serie A si è costituita in giudizio. Non resta che attendere che il Giudice Sportivo si pronunci in merito.

(articolo in aggiornamento)