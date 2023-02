Giudice Sportivo: Schuurs entra in diffida, Vasquez salta Torino-Cremonese

Come al termine di ogni giornata, anche alla fine delle gare del 22^ turno di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è espresso in merito. Il difensore granata Perr Schuurs entra in diffida, in seguito al quarto cartellino giallo preso durante Milan-Torino. Sesta ammonizione per Buongiorno, e prima, invece, per Radonjic e per il neo debuttante in prima squadra Gineitis. Tra le fila della Cremonese - prossima avversaria del Torino, lunedì 20 febbraio - una squalifica e una terza sanzione per un giocatore: il difensore Vasquez - diffidato nella gara contro il Napoli - sarà costretto a saltare la gara del Grande Torino in seguito ad una squalifica per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Per Aiwu, invece, terzo cartellino giallo.