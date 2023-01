Giuseppe Scurto, l’allenatore della Primavera granata compie oggi 39 anni

Nato nello stesso paese di Antonino Asta, ha già allenato in piazze importanti

Spegne oggi 39 candeline Giuseppe Scurto. Nato ad Alcamo, stessa città di Antonino Asta, il 5 gennaio 1984, Scurto cresce calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria e, dopo oltre 20 anni da calciatore, nel 2013 deve ritirarsi forzatamente per un problema fisico. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, passa subito alla panchina. Ha subito l'opportunità di fare esperienza in pazze importanti. Dopo alcuni mesi negli Allievi nazionali della Juve Stabia, nell'estate 2015 passa infatti ai pari età del Palermo, dove resta fino al 2017, quando viene promosso ad allenatore della Primavera. Il 16 maggio 2018 vince la prima edizione della Supercoppa Primavera 2 e poi passa ad allenare i pari età del Trapani ,e poi della Spal, dove conosce e lavora con Ludergnani. A Ferrara gioca un’ottima stagione nell’annata d’esordio del Primavera 1 per i ferraresi. Nel 2021 poi torna a Roma, dove gli viene affidata la guida dell'Under 18 della squadra giallorossa, con la quale conquista i playoff, ma finisce il suo percorso nelle semifinali proprio contro la Spal. Dall'estate 2022 è allenatore della Primavera del Torino.