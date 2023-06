Granata dalla nascita, compie oggi 24 anni Alessandro Buongiorno

Oggi - martedì 6 giugno - Alessandro Buongiorno compie 24 anni. Cresciuto nelle giovanili del Torino, il difensore classe 1999 in questa stagione è diventato un vero leader per questa squadra: "L'unico che non dovrebbe essere mai ceduto è Buongiorno, perchè nella mia idea rappresenta il Toro. Gli altri? Ognuno ha il suo prezzo, ma per me Buongiorno rappresenta il Torino". Queste sono state le parole al miele di Ivan Juric sul suo difensore al termine dell'ultima giornata di campionato contro l'Inter. Il mese di maggio è stato per lui quello della consacrazione e gli ha portato enormi soddisfazioni, dal primo gol in granata (contro la Samp il 3 maggio a Marassi) alla lettura dei nomi a Superga il 4 Maggio, in memoria degli Invincibili. Buongiorno ha dimostrato di avere tutte le carte in regole per essere un giocatore su cui poter fare affidamento: ora il difensore granata è stato convocato dal CT Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia in Nations League.