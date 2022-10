Graziani su Juric: “Deve piangere di meno, ha Pellegri e non lo fa giocare”

Negli studi di Sport Mediaset durante il prepartita di Torino-Cittadella è intervenuto l'ex attaccante granata Ciccio Graziani che ha criticato le ultime scelte del tecnico del Toro Ivan Juric. Queste le parole di Graziani: "Cominciasse a piangere di meno Juric e a lavorare di più. Anche lui è un altro dei piagnoni del calcio italiano. Ha Pellegri che è giovane e non lo fa giocare. Nel derby ha messo Radonjic, Vlasic e Miranchuk. Ma dov'è il punto di riferimento? Per me Pellegri merita molta più fiducia, non capisco perché non gliela dà".