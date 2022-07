I lavori in corso del Torino: al Filadelfia raduno e primo allenamento

Parte la stagione 2022/2023 del Torino con il primo allenamento al Filadelfia. Ritrovo alle 8.30, riunione, palestra e sessione in campo a partire dalle 10 circa per il gruppo a disposizione di Juric, che ha certamente una fisionomia provvisoria. L’allenamento sotto il sole di Torino si è tenuto a porte chiuse anche e soprattutto per i lavori attualmente in corso all’interno del centro sportivo per l’allestimento di sala mensa e sala relax. Dopo l’allenamento è previsto un pranzo di squadra in un hotel di zona Lingotto. La squadra si allenerà al Filadelfia fino al 10 luglio compreso, poi partirà per la prima fase del ritiro che si terrà in quel di Bad Leonfelden (Alta Austria).