I lettori non hanno dubbi: meglio Praet che Miranchuk

Nelle scorse ore avevamo proposto qui su Toro News un sondaggio nel quale vi chiedevamo una preferenza tra Aleksey Miranchuk e Dennis Praet. Il primo ha giocato nell'ultima stagione in granata, il secondo ha militato in granata nella prima stagione di Ivan Juric. A sorpresa il sondaggio è stato vinto agevolmente dall'attuale centrocampista del Leicester City. Ben il 70.59% dei voti sono andati al giocatore belga, contro il 29.41% del russo. I lettori di Toro News si sono quindi schierati in maniera evidente: 1248 voti contro 520. Vedremo adesso gli sviluppi di calciomercato se porteranno l'uno o l'altro sotto la Mole nel 2023/2024.