Il 2022 granata in 6 foto, gennaio/febbraio: poker alla Fiorentina, mazzata Raspadori

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2022, partendo da gennaio e febbraio (come se fosse una "prima puntata").

Dopo il rinvio del match con l'Atalanta del 6 gennaio, causa focolaio di Covid nello spogliatoio granata, il Torino apre il 2022 sfidando la Fiorentina all'Olimpico Grande Torino (gara posticipata da domenica 9 gennaio a lunedì 10 per permettere ai granata di rispettare l'obbligo di quarantena di 5 giorni). Per gli uomini di Juric è un successo: 4-0 il risultato finale, in rete Singo (al 19'), Brekalo (23' e 31') e Sanabria (58'). Una grande soddisfazione e una grande vittoria per il Torino, che vola a soli 4 punti dalla zona Europa.