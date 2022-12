Il bilancio delle amichevoli: ottimo Toro a Monza, anche i giovani se la cavano

Con il convincente poker in casa del Monza si chiude il mini ciclo di quattro amichevoli ed in casa Toro - con la ripresa del campionato alle porte - è tempo di bilanci. Ivan Juric non può che dirsi soddisfatto per quanto visto, considerando che nel test più probante i suoi giocatori hanno risposto ottimamente. Con la possibilità di schierare per la prima volta una squadra il più vicino possibile all'undici titolare, i granata hanno dominato in casa del Monza dando ottimi segnali non solo sul piano del risultato ma anche e soprattutto su quello del gioco. Brianzoli che, oltre ad essere una squadra di Serie A, a dicembre aveva vinto 1-2 in casa del Lione.