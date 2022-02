Il caso Hateboer dopo quello di Pobega: il regolamento sul fuorigioco ha senso?

In Atalanta-Fiorentina un gol annullato con dinamiche simili a quelle di Torino-Venezia: ma così il calcio viene snaturato

La domenica di calcio ha lasciato in dote un episodio arbitrale molto simile a quello che sette giorni fa fece protestare Ivan Juric al termine di Torino-Venezia, ossia l’annullamento del gol di Malinovskyi in Fiorentina-Atalanta per fuorigioco ritenuto attivo del compagno Hateboer, poiché questo avrebbe interferito (secondo il team arbitrale, con Doveri arbitro e Banti al Var) con l’azione difensiva di Biraghi. Allo stesso modo, era stato annullato un gol a Belotti per fuorigioco ritenuto attivo da parte di Pobega, il quale aveva a dire della squadra arbitrale (con Giua arbitro e Maresca al Var) ostacolato il difensore del Venezia Caldara. Le dinamiche sono molto simili: assist di un giocatore per un compagno che segna, ma gol annullato per fuorigioco ritenuto attivo (in entrambi i casi millimetrico: una spalla di Hateboer e un piede di Pobega) di un terzo compagno. A differire è stata solo la dinamica con cui si è arrivati alla decisione: in Torino-Venezia il gol era stato dapprima convalidato e poi tolto dopo la segnalazione del Var, che ha spinto Giua ad un controllo al monitor durato quasi 5’, mentre in Atalanta-Fiorentina la rete è stata subito annullata in campo: niente On Field Review poiché il Var ha confermato la decisione di Doveri. In entrambi i casi, secondo quanto filtra, i vertici arbitrali avrebbero ritenuto giusti gli annullamenti dei due gol, poiché rispondenti al regolamento: sia Hateboer che Pobega, partendo da fuorigioco, avrebbero effettuato un’azione che impatta sull’avversario.