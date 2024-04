Il derby è sold out. In Curva Primavera no accesso con sciarpe e maglia Juventus

Fino a qualche ora fa era ancora disponibile solo qualche centinaia di biglietti nelle tribune, ora nemmeno quelli. Lo stadio Olimpico "Grande Torino" è interamente sold out per il derby della Mole. Lo ha confermato tramite una nota ufficiale il Torino, annunciando il tutto esaurito in ogni settore per la sfida ai rivali bianconeri. La stracittadina in programma domani, sabato 13 aprile alle ore 18, ha raggiunto quindi il maggior numero di tagliandi venduti in stagione e, ne avremo conferma al termine della gara, si avvia a essere il miglior dato in termini di presenze allo stadio dal ritorno dei granata in Serie A. Di conseguenza al sold out, gli sportelli ticketing del Grande Torino non saranno attivi per la vendita.