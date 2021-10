Il Paraguay di Sanabria sfida il Cile: Tonny vuole ritrovare il gol

Il giocatore granata giocherà questa notte alle 2 per provare ad arrivare tra le prime 4

ASTINENZA - Il giocatore granata dovrebbe partire titolare come contro l’Argentina, per provare a tornare al gol e ritrovare il feeling con la porta. Dopo la settimana perfetta di settembre (gol con la Nazionale, gol contro la Salernitana e nascita della figlia), Tonny non ha più trovato la via del gol. L'occasione di oggi è importante, ma di fronte ci sarà una nazionale, il Cile, determinata a non perdere altri punti per non dover salutare in anticipo l'obiettivo Qatar. La Roja è ferma a sette punti ed è chiaro che non può permettersi altri passi falsi.