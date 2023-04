Il sondaggio sul futuro di Schuurs: per molti lettori è cedibile a peso d’oro

Schuurs è un argomento in voga in chiave calciomercato: il difensore del Torino, infatti, con le ottime prestazione ottenute in questa parte di campionato, ha attirato l'attenzione di grandi club europei, tra cui Liverpool e Newcastle. Il contratto dell'ex Ajax, arrivato alla corte di Ivan Juric nell'agosto 2022, è in scadenza nel 2026, ma le due società inglesi sembrano essere pronte a presentare un'offerta al Toro per la prossima stagione. Ecco che Toro News ha dato spazio ai suoi lettori per dire la loro opinione: c'è una piccola sorpresa, ovvero che per il 43% dei votanti, Perr Schuurs è considerato incedibile prima del 2024. Questi 292 votanti, dunque, vorrebbero il difensore con la maglia del Toro ancora per la prossima stagione: si tratta di una maggioranza sul numero totale di chi ha partecipato al sondaggio. Per 267 votanti, invece, il giocatore è cedibile per una somma pari a 35-40 milioni di euro. Un piccolo 9% è a favore della cessione per una somma sui 30-35 milioni, mentre hanno avuto una minima considerazione le cessioni per 25-30, 20-25 e 15-20 milioni - a favore, rispettivamente, solo il 4%, l'1,5% e 0.94%. Il futuro di Perr Schuurs, dunque, è nelle mani della società granata.