Il Torino e la corsa europea: un percorso che non riguarda solo il campo

I granata sono ancora al settimo posto, ma la concorrenza è feroce: e i risultati sul campo sono più importanti del previsto

Gualtiero Lasala

Dopo 22 giornate di Serie A, il Torino si ritrova con una situazione di classifica piuttosto interessante, nonostante la sconfitta contro il Milan. I granata si trovano infatti al settimo posto a pari merito con l'Udinese, ma avendo gli scontri diretti a favore ed essendo quindi virtualmente davanti. Questo porta alla mente velleità europee, perché a meno che la Coppa Italia sia vinta da una squadra fuori dalle prime sei (e quest’anno la possibilità certamente non è da scartare), la settima casella dovrebbe poter significare Europa. Ma il percorso non è certo semplice e la concorrenza è particolarmente agguerrita. In più, il calcio giocato non sarà l'unica variabile.

CONCORRENZA - La classifica parla chiaro. Al momento ci sono ben 9 squadre in soli 6 punti; per di più ci sono Torino ed Udinese a quota 30, con Juventus, Monza e Bologna a 29. Una graduatoria estremamente stretta che prevede assoluta incertezza. Non fosse che una delle squadre coinvolte è la Juventus, che è decisamente favorita sulle altre in ottica settimo posto vista la rosa costruita per centrare ben altri traguardi: i bianconeri si trovano in una posizione che non appartiene loro vista la penalizzazione di 15 punti per il caso-plusvalenze. In seguito troviamo anche il Monza, una squadra che dopo 5 giornate era a 0 punti, ma dall’arrivo del tecnico Palladino ha cominciato una cavalcata promettente. Bologna e Udinese se la giocheranno, come il Torino, e le prossime giornate potrebbero già risultare molto importanti.

FUORI DAL CAMPO - Come detto, la Juventus è la grande favorita per questa corsa europea. Ma nel corso della seconda parte di stagione bisognerà porte mente anche alle questioni extra-calcistiche, che potrebbero essere determinanti. Infatti la squadra bianconera potrebbe teoricamente veder ridotta o annullata la penalizzazione di 15 punti. Oppure potrebbero esserci anche delle ulteriori penalità per la società di Torino: infatti i bianconeri potrebbero ricevere un'ulteriore penalizzazione in classifica a causa del filone delle cosiddette “manovre-stipendi”. A ruota, da non escludere eventuali decisioni che la UEFA potrebbe prendere se le decisioni afflittive della giustizia sportiva italiana verranno confermate. Per riassumere, i sogni europei delle squadre oggi vicine al settimo posto passano inevitabilmente da ciò che accadrà alla Juventus nei tribunali. Questa è la grande variabile con cui devono fare i conti il Torino e le squadre che seguono in classifica. Ma proprio per questo è importante ottenere quanti più punti possibili: se la Juventus fosse colpita da sanzioni in grado di costringerla a stare fuori dall’Europa, sarebbe un delitto non poter essere i primi ad approfittarne, non solo per il Toro.