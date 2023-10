Il Torino e quelle frasi di Cairo che alzano la pressione su Juric

Fiducia, sì. Ma ora serve una svolta

La fiducia del presidente nei confronti dell'allenatore non manca, ma è evidente che ora Cairo si aspetti un cambio di passo da una squadra costruita seguendo i dettami del tecnico. Sale dunque la pressione su Juric, che per primo si è messo in discussione nelle ultime conferenze stampa e ha ammesso di avere sbagliato alcune valutazioni. Per la prima volta l'allenatore potrebbe dunque variare assetto tattico rispetto ad un 3-4-2-1 che per vari motivi non sta più dando i risultati sperati. E il cambio di registro da parte di Cairo è il chiaro indicatore del desiderio della società di vedere al più presto una svolta.