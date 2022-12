Il Torino fa visita ai bimbi e alle famiglie seguite da Casa UGI

Oggi il Torino ha incontrato i bimbi e i ragazzi seguiti da Casa UGI e ricoverati all'Ospedale Infantile Regina Margherita del capoluogo piemontese: una delegazione del club (composta da alcuni dirigenti e calciatori) ha fatto visita ai piccoli ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica. Questo incontro è stato solo uno di una lunga serie perché il club e l'associazione sono già stati protagonisti di numerose attività. I giocatori hanno regalato dei momenti di gioia in questo periodo di vacanza a chi sta vivendo un momento di grave difficoltà, nonostante le feste natalizie. I sorrisi e il clima disteso avranno sicuramente aiutato ad alleviare le fatiche che la malattia porta con sé. Chi si occupa dei piccoli pazienti si è detto molto soddisfatto della giornata: "La visita dei giocatori e dello staff tecnico del Toro – ha sottolineato il Direttore del reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita Prof. Franca Fagioli - è una pausa gioiosa nella “quotidianità ospedaliera” dei nostri bambini e adolescenti e delle loro famiglie ed è soprattutto soltanto una delle molteplici attività che il Toro mette a disposizione dei nostri pazienti. Lo sport è da sempre un nostro grande alleato fin dalla diagnosi perché stimola i bambini e i ragazzi ad affrontare la malattia e funge da strumento sociale ed educativo". L'attività sportiva è un ottimo strumento per aiutare i piccoli a superare le patologie e l'incontro con i loro idoli gli avrà sicuramente dato coraggio. Così invece il presidente UGI Prof. Franco Pira: "Questa ulteriore iniziativa del Torino Football Club completa una serie di attenzioni e di continuo sostegno per la nostra organizzazione, in essere da anni. Il valore di questo impegno costante è enorme per tutti noi e la felicità dei ragazzi in occasione degli incontri è evidente e coinvolgente. Apprezzo in modo particolare la continuità del supporto che rende il Torino FC parte fissa della nostra Comunità, unita nell’intento di aiutare al meglio chi ne ha più bisogno. Ho già avuto modo di sottolineare, in mesi recenti, che l'aver allestito una squadra di calcio dei “guariti”, in maglia granata e con il supporto tecnico del Torino FC, è stata (ed è) un'esperienza geniale che regala salute e sogni ed incentiva il ritorno alla piena normalità sportiva e sociale. E mi sento di aggiungere che giocano benissimo! Per tutti questi motivi ringrazio di cuore il grande cuore granata". Anche mister Juric, come già avevamo raccontato, lo scorso novembre ha voluto adottare un appartamento di Casa UGI, garantendo le spese di gestione e utenze per due anni.