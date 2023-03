Il Torino Fd vince il campionato regionale: a maggio si gioca il titolo italiano

Ottime notizie arrivano in casa granata: il Torino Fd di primo livello ha vinto, con una giornata di anticipo, il campionato regionale, aggiudicandosi il primo posto nel girone grazie alla vittoria per 4-2 contro gli Insuperabili, con le reti granata firmate El Kabbouri, Cozzolino e doppietta del neo acquisto Vada. La formazione di Del Vecchio, quindi, dal 19 al 21 maggio, sarà a Coverciano per aggiudicarsi anche il titolo nazionale: “Andiamo a Coverciano con la consapevolezza che non sarà facile perché incontreremo atleti di alto livello, ma abbiamo voglia di vincere e dimostrare che ce la possiamo giocare anche quest'anno", le dichiarazioni del presidente e giocatore Girardi. I granata di terzo livello, formazione anch’essa allenata da Del Vecchio, si aggiudicano invece il terzo posto: grazie alla vittoria contro il Chieri, conquistano un posto sul podio.