Il Torino ospita uno stage formativo di due giorni: i dettagli

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino ha comunicato che, nelle giornate di lunedì 22 maggio e martedì 23 maggio, ospiterà uno stage formativo dedicato agli studenti iscritti al Master di 1° livello in “Specialista della preparazione fisica per i settori giovanili” progettato in convenzione con il Settore Tecnico della F.I.G.C. Ci saranno lezioni in presenza con i preparatori atletici del Torino FC, con l'obiettivo di potenziare conoscenze e competenze a livello di preparazione fisica per i settori giovanili delle squadre di calcio. Il programma prevede che, nel pomeriggio di lunedì 22 maggio, gli studenti assisteranno alle sedute di allenamento della scuola calcio granata, con un intervento del Responsabile dell’Attività di Base Silvano Benedetti, mentre martedì 23 saranno ospiti del Centro Sportivo CIT Turin per seguire la seduta di allenamento dell’Under 18 e incontrare lo Staff Tecnico.