Il Torino ritrova Abisso, l’arbitro di quel rosso al 14′ a Singo

Sarà il dodicesimo incontro del Torino diretto dal fischietto di Palermo

ULTIMO INCONTRO - L'ultima sfida del Toro diretta da Abisso risale invece al 17 dicembre 2020, quando un Torino in piena crisi affrontò all'olimpico di Roma i giallorossi. Per i granata la partita si mise subito male dato che l'arbitro siciliano espulse Singo per doppia ammonizione dopo 14 minuti. Clamorosa la decisone di estrarre un rosso così presto, soprattutto perché il secondo giallo non ci stava affatto: il granata toccò sul piede Spinazzola, ma non ci furono assolutamente gli estremi per il fallo, figuriamoci per la seconda ammonizione, per di più dopo solo un quarto d'ora. Già incanalata nei binari sbagliati, Abisso commise diversi errori nella gara, estraendo 4 gialli nei primi 24 minuti, non segnalando un fallo di Mancini su Belotti in occasione del gol di Mkhitaryan e fischiando il rigore per i giallorossi per un minimo contatto tra Bremer e Dzeko. Probabilmente una delle partite peggio dirette dal fischietto di Palermo nella sua carriera, tanto che Vagnati scese in campo a protestare.