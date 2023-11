Il Torino ritrova Doveri: con lui in Serie A non perde dal 2019

La gara di sabato tra Monza e Torino è stata affidata a Daniele Doveri (QUI L'INTERA DESIGNAZIONE ARBITRALE) . Per il fischietto della sezione di Roma si tratterà della ventiquattresima partita dei granata arbitrata tra Serie A e Coppa Italia. Sinora il bilancio è equilibrato: nei ventitré precedenti, infatti, sono arrivate 7 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Se si contano però solo i match di Serie A il Torino ne ha vinti 5, pareggiati 8 e persi 4 (di cui 2 con il Napoli e 1 con la Juve). L'ultima partita arbitrata da Doveri risale ai quarti di Coppa Italia con la Fiorentina del 01/02/2023, persa per 2-1. Dalla stagione 2016/2017 però, dei 13 match granata diretti da Doveri, il Torino ha perso solo in due occasioni, contro Juve e Napoli e l'ultima sconfitta risale al derby del 2 novembre 2019.

Doveri-Torino: gli episodi che hanno fatto discutere

Nella mente dei tifosi del Toro, alcuni episodi con Doveri come arbitro sono ancora impressi. In particolare due derby: quello di Coppa Italia nel 2018 e quello di campionato nel 2019. Nella prima occasione, la rete del 2 a 0 della Juventus fu viziata da un fallo di Khedira su Acquah, ma, neanche andando al Var, Doveri cambiò decisione, assegnando comunque la rete ai bianconeri. Quell’errore portò i vertici dell’AIA a fermare Doveri per una giornata. Nel secondo caso, non fu sanzionato un fallo di mano di De Ligt in area di rigore. Un altro episodio dubbio risale invece al 2014, ad un Torino-Napoli 0-1, quando il fischietto romano concesse il gol ai partenopei nonostante l'azione fu viziata da un fallo di Higuain su Glik.