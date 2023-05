Il Toro alla prova del nove: lo Spezia per dare valore all’ultima con l’Inter

Il Torino deve affrontare lo Spezia sabato alle 15. I granata in Liguria con gli aquilotti non hanno mai vinto in A. Il campo del "Picco" rappresenta davvero un ostacolo da non sottovalutare. Inoltre, la squadra di mister Semplici è pienamente invischiata nella lotta per non retrocedere ad appena un punto sopra il diciottesimo posto, ora occupato dal Verona. Anche Ivan Juric ha ricordato i pericoli che può portare questo match dopo il pareggio interno con la Fiorentina: "Ora abbiamo una partita contro lo Spezia e cercheremo di fare il massimo per vincerla. Loro lottano per la salvezza, come era con il Verona e bisogna quindi affrontarli con lo stesso spirito, pensare solo a noi stessi e fare una grande gara". Il Toro deve vincere e sperare che il Lecce colga appieno il favore dei granata, fermando il Monza l'indomani, per mantenere vive le speranze di ottenere l'ottava posizione, che potrebbe valere la qualificazione alla Conference League.

Toro, i precedenti non fanno ben sperare

Le ultime due gare in trasferta recitano: sabato 15 maggio 2021 Spezia-Torino 4-1 e sabato 6 novembre 2021 Spezia-Torino 1-0. I granata faticano non poco quando vedono i liguri. Il pareggio con la Fiorentina ha complicato i piani dei piemontesi nella corsa all'ottavo posto, ma non tutto è perduto. Così Juric al termine della sfida coi viola domenica scorsa: "C'è un po' di dispiacere per non aver vinto però siamo ancora là, la squadra continua una buona striscia di risultati e andiamo avanti così". E ancora: "Siamo contenti per i 50 perché se qualcuno in ritiro mi diceva che facevamo questi punti gli davo del pazzo. Sono felice per questo ma adesso vogliamo superare e fare due vittorie, arrivare all'ottavo posto se possibile". Ebbene, nonostante i due punti persi, quel punto guadagnato ha fatto sorridere il tecnico croato. I granata sono ancora pienamente in lotta per l'ottavo posto e, sebbene ora il Monza sia leggermente favorito, tutto è ancora da scrivere. Infine, il Toro se uscisse imbattuto dal "Picco" giungerebbe al sesto risultato utile di fila lontano dall'Olimpico-Grande-Torino e in caso di tre punti sarebbe la quarta vittoria consecutiva in trasferta.