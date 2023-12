Il Toro alla ricerca del miglior Ricci: ora Samuele deve inseguire

Samuele Ricci è tornato titolare contro l'Udinese a causa dell'infortunio di Karol Linetty . Il polacco aveva ben figurato come uomo di quantità in mezzo al campo e ora il toscano non parte sicuramente con la titolarità sicura. Al momento, il Torino gioca con tre interni a centrocampo e avere un uomo come lui a disposizione porta ad avere maggiori alternative, soprattutto nei secondi tempi quando le partite si fanno più "cattive" e le squadre sono stanche.

Torino, Ricci al momento non è una prima scelta

Samuele Ricci l'anno scorso si era preso prepotentemente le chiavi del centrocampo. Juric lo aveva schierato come playmaker basso e lui, oltre alle qualità come metronomo, era cresciuto per la quantità in mezzo al campo. Il toscano, rispetto al primo anno in granata, era riuscito ad aumentare la stazza fisica, diventando sempre più decisivo anche come incontrista. In estate si è parlato di insistenti voci di mercato e di offerte importanti della Lazio, ma alla fine il ragazzo è rimasto a Torino. In questa stagione Ricci è stato protagonista di una prima parte di campionato sottotono, anche a causa di diversi problemi fisici che sicuramente non aiutano la continuità.