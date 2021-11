Il Toro non sa rimontare: sei sconfitte da altrettante situazioni di svantaggio

In queste prime 12 giornate di Serie A quando i granata sono passati in svantaggio non sono mai riusciti a rimontare

Federico De Milano

La sconfitta di ieri arrivata per mano dello Spezia rischia di abbassare notevolmente l'entusiasmo creatosi dopo le ultime buone prove, in particolare dopo il netto successo sulla Sampdoria. Osservando la partita di ieri, e più in generale l'andamento della stagione granata, si può notare come la squadra di Ivan Juric abbia un problema con le rimonte.

SVANTAGGIO - Nella gara di ieri, infatti, è arrivata la sesta sconfitta stagionale per il Toro in appena 12 giornate. In tutte e sei queste partite perse c'è un fattore comune: l'iniziale svantaggio granata. La squadra di Juric sembra essere incapace di rimontare una volta che subisce il gol che apre una partita. Non a caso ben quattro (Juventus, Napoli, Milan e Spezia) delle sei sconfitte sono arrivate con un misero 1-0 che sottolinea come agli avversari basti chiudersi in difesa dopo aver segnato. La stessa cosa era avvenuta alla seconda giornata quando il Torino perse 2-1 al Franchi con la Fiorentina. I viola in quel caso si portano addirittura sul 2-0 prima di venire accorciati dalla rete di Verdi nel finale. L'unica parziale rimonta il Toro l'ha messa a segno all'esordio contro l'Atalanta. Al minuto 79' di quella partita Belotti pareggiò la rete iniziale di Muriel ma in pieno recupero Piccoli regalò la vittoria ai nerazzurri.

MANCANZA DI VERTICALITÀ - Sotto questo punto di vista il principale problema di questa squadra potrebbe essere l'incapacità di attaccare e realizzare reti contro squadre chiuse. Per riuscire a creare occasioni da gol quando gli avversari difendono molto bassi serve un'imbucata o un dribbling che possa far saltare le marcature. Non a caso i giocatori del Toro più abili in questi fondamentali ieri contro lo Spezia erano assenti (Ansaldi e Brekalo) oppure non erano nella miglior condizione come Praet. Juric dovrà studiare dunque nuove alternative e nuove soluzioni tattiche per riuscire a far male anche quando gli avversari si chiudono e non consentono ai granata di attaccare in campo aperto.