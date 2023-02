Il Toro riabbraccia i tifosi al Fila: bel clima e buona risposta del pubblico

Toro, torna il sostegno dei tifosi

Un’atmosfera gradevole, quindi, dopo che la vittoria contro l’Udinese e il settimo posto in classifica ha riportato l’entusiasmo in casa granata. La speranza di tutti è che la spinta dell’ambiente possa fare la sua parte in un finale di stagione che potrebbe vedere il Torino lottare per l’Europa. Alcuni tifosi, questa mattina, hanno fatto sentire la loro presenza anche a Ivan Juric: dagli spalti, un “vedi che ci siamo?”, in riferimento alla delusione esternata dal tecnico croato verso la poca affluenza allo stadio nelle passate settimane. Ma dopo l’arrivo del CPI, documento necessario per l’apertura dell’impianto, il progetto della società granata sarebbe di rendere il primo allenamento della settimana molto spesso, se non sempre, aperto al pubblico.