Il Toro riscopre il gol da fuori: Miranchuk limita i danni e si dimostra decisivo

Per la prima volta in questo campionato, il Toro è riuscito a trovare gol con una conclusione fa fuori area. Ci ha pensato un gran sinistro di Miranchuk a togliere le castagne dal fuoco, permettendo di strappare almeno un punto in una partita che per i granata si stava rendendo sempre più complicata. Il pareggio casalingo contro un Verona ultimo in classifica e reduce da dieci sconfitte consecutive resta un risultato deludente, ma il gran gol del russo ha quantomeno limitato i danni evitando agli uomini di Juric di uscire dal campo sconfitti.

Giocata decisiva: primo gol da fuori in campionato

Fino al momento del gol la prestazione di Miranchuk non è stata particolarmente brillante, come del resto non lo è stato nemmeno il rendimento della squadra nel suo complesso. Ma l'ex Atalanta ha dimostrato di poter essere decisivo con il suo mancino ed ha inventato dal nulla la perla che ha rimesso in equilibrio una partita in cui i granata avevano faticato a trasformare il tanto possesso palla in occasioni da gol. Ecco dunque che avere un giocatore in grado di calciare da fuori ha fatto la differenza, rappresentando una soluzione che finora era mancata al Toro. Quello del russo è infatti il primo gol granata da fuori area in questo campionato e dimostra come le conclusioni dalla distanza possano rappresentare una valida alternativa quando - per un motivo o per un altro - i palloni crossati in area di rigore faticano a trasformarsi in occasioni nitide.