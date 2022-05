Il Toro senza Lukic non vince: il serbo è imprescindibile nella mediana di Juric

Il serbo ha giocato titolare in 32 partite su 36 in campionato: tornerà a disposizione per Verona dopo la squalifica

Andrea Calderoni

Senza Sasa Lukic il Torino rallenta. I numeri lo dicono, la prestazione della mediana granata contro il Napoli lo certifica. Quando non è sceso in campo il serbo, la squadra di Ivan Juric ha colto soltanto un punto. L'assenza di Lukic ha portato nelle casse del Torino due sconfitte (Venezia e Napoli in casa) e un pareggio (0 a 0 a Bologna). Per fortuna dei granata Lukic ha saltato veramente poche partite in questa stagione alquanto positiva per lui. La mediana Samuele Ricci-Rolando Mandragora non ha convinto Juric e il tecnico croato l'ha fatto capire in conferenza stampa. Voleva maggior tecnica e maggior qualità, ma Ricci e Mandragora non sono riusciti a garantirle. Sia l'ex Empoli sia il giocatore di proprietà della Juventus si sono sempre espressi su livelli superiori quando in campo era presente proprio Lukic.

EQUILIBRIO - Il serbo rappresenta perciò un importante ago della bilancia nella rosa granata e mese dopo mese si è preso la palma di insostituibile. Quando non c'è, infatti si sente e tatticamente il Torino ha meno equilibrio. Ad esempio un Ricci gode di protezione e può giostrare palla con più serenità se in campo è presente il serbo ex Levante. Lampante, in tal senso, è stata la partita di Roma con la Lazio quando Ricci sfornò una prestazione da primo della classe con Pobega al fianco in mediana e appunto Lukic un po' più avanzato nel ruolo di trequartista.

NUMERI - Lukic, dopo aver scontato la squalifica per somma di ammonizioni, tornerà a disposizione per la trasferta di Verona con l'Hellas e c'è da scommettere che tornerà titolare. I numeri dicono che il serbo ha racimolato 34 presenze stagionali, 33 in campionato. I minuti disputati sono stati 2.887 in tutte le competizioni. Il bottino di gol e assist è stato da leccarsi i baffi (5 reti, 4 passaggi vincenti). In tutto questo bisogna aggiungere che in 32 giornate su 36 Juric ha schierato dal 1' Lukic. Come accennato, quando non è potuto scendere in campo il Torino non ha mai vinto e non l'ha fatto nemmeno contro il Napoli. Chiaramente quest'analisi evidenzia che Lukic è una delle colonne da cui ripartire nel 2022/2023 se si vorrà alzare l'asticella, come auspicano Juric e tutto il popolo granata.