Il Toro studia una partenza forte col Milan: il dato sui primi tempi incoraggia

Contro una squadra in crisi come il Milan potrebbe essere conveniente interpretare la partita con aggressività fin dai primi minuti, cercando da subito di minare ulteriormente le certezze già vacillanti dei rossoneri. E da questo punto di vista Ivan Juric potrebbe sfruttare uno dei punti di forza della sua squadra, ossia l'approccio alle partite. Il Torino nel secondo tempo ha subito quasi il doppio (14) dei gol presi nella prima frazione di gioco (8), e se le partite finissero dopo 45' sarebbe quinto in classifica con 32 punti. Questo è il segno di un approccio quasi sempre positivo alla partita, infatti solo Juventus (7), Napoli (7) e Lazio (3) hanno fatto meglio dei granata in quanto a reti subite nella prima metà di gara. Non solo: in 15 partite i granata non hanno preso gol nel primo tempo, solo la Lazio con 17 ha fatto meglio. Il Toro ha subito una rete tra campionato e Coppa Italia nei primi tempi solo contro Atalanta, Napoli, Udinese (all'andata), Verona e Spezia e in tre di questi cinque match ha poi perso. Questo testimonia che quando il Torino non comincia bene la gara, spesso viene battuto. D'altro canto, però, i granata sono usciti sconfitti solo dal campo di Bologna dopo esser andati in vantaggio, quindi se la partita si incanala per il perso giusto, il Toro difficilmente se la fa scappare.