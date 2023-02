Ilic pre Torino-Cremonese: “Gruppo incredibile, possiamo crescere molto”

Pochi minuti prima dell'inizio della partita Torino-Cremonese, valida per la 23^ giornata di Serie A, Ivan Ilic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Questo è un gruppo incredibile, quello che abbiamo noi in questa squadra è incredibile. Si può crescere tanto e tutta la squadra può crescere molto".

"Quanti minuti non lo so, però sono pronto a dare tutto. Se sono 5 minuti o 90 minuti non è importante. Ci sono stasera per dare tutto".