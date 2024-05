Ilic torna a Verona dopo una stagione deludente: “Può fare molto meglio”

Ivan Ilic torna a Verona. Non è stata una grande stagione per lui, non ha ottenuto quel miglioramento che un po' tutti, Juric in primis, si attendevano sotto la Mole. Doveva essere l'annata della sua consacrazione, non lo è stata, sebbene l'ultima gara disputata dai granata contro il Bologna abbia messo in mostra un Ilic più pimpante del solito. I numeri certifiano le difficoltà: 30 presenze, 28 in campionato, di cui soltanto 22 da titolare; 3 reti all'attivo, 2 in Serie A, e 2 assist in tutta la stagione. Insomma, quando Juric dice che sono mancati i gol dei centrocampisti, oltre che degli esterni e dei difensori, fa riferimento anche al serbo, un giocatore che lo stesso tecnico croato ha voluto fortemente. Juric dopo la gara contro il Bologna è stato molto chiaro: "Può fare molto meglio. Secondo me, ha potenzialità per fare ancora meglio. Oggi ha avuto due spunti di livello altissimo, quando accelera guarda dove mettere il pallone. In queste cose è fantastico, deve migliorare su altro in cui non sta ancora facendo bene. Ci sono momenti bellissimi e altri in cui deve migliorare" (LEGGI QUI).