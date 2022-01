In tre per due maglie: quale coppia di centrocampo contro la Sampdoria?

Lukic, Mandragora e Pobega: tutti potenziali titolari, su chi puntereste sabato a Marassi contro i blucerchiati?

Come d'abitudine, Toro News offre la possibilità ai suoi lettori di dare la loro opinione personale tramite i sondaggi che si svolgono settimanalmente: quello di oggi, mercoledì 12 gennaio, riguarda la prossima trasferta del Torino sul campo della Sampdoria (calcio d'inizio programmato per sabato 15 gennaio alle 15:00). Dopo la meritata vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, per il Toro arriva un'altra sfida importante, soprattutto per cercare di conquistare 3 punti anche fuori dalle mura del Grande Torino. Contro i viola, la coppia a centrocampo che ha schierato Juric era formata da Lukic e Mandragora. Con il rientro di quest'ultimo il tecnico si trova quindi a dover gestire tre potenziali titolari per due posti in mediana, dato anche il fin qui ottimo rendimento di Pobega. Toro News pone quindi la domanda ai suoi lettori: nei panni di Juric, quale coppia schierereste contro la Sampdoria?