Infortunio Schuurs, il Toro perde il difensore: c’e lesione del crociato

Il Torino perde Perr Schuurs. Secondo quanto anticipato da Dazn, il difensore è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore de ginocchio sinistro. Perr è stato costretto ad essere sostituito al 52' nella sfida contro l'Inter valida per la nona giornata della Serie A 2023/2024. Schuurs sarà probabilmente operato nei prossimi giorni e i tempi di recupero in questi casi si aggirano intorno ai sei mesi. Si interrompe il campionato del difensore olandese, Juric perde uno dei suoi giocatori importanti in un momento già di per sè complicato a livello di risultati.