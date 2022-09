Inter, l’attacco funziona: già 11 le reti. E nell’ultimo quarto d’ora…

Lautaro Martinez, uno degli attaccanti principali della formazione nerazzurra, si trova attualmente al 3^ posto nella classifica dei marcatori di questa Serie A 2022/2023: già 3 sono i gol realizzati dall'argentino in questa prima parte di stagione, mentre dei restanti 6, 2 sono stati messi a segno da Correa, 1 da Lukaku, 1 da Barella, 1 da Brozovic e 1 da Calhanoglu. Tutto ciò, a dimostrare che qualsiasi giocatore dell'Inter è pericoloso quando arriva in area di rigore avversaria, e il Torino dovrà fare particolare attenzione durante l'ultima parte del primo tempo, nella prima parte della ripresa e nell'ultimo quarto d'ora di gara: in questi lassi di tempi, infatti, i nerazzurri hanno il numero più alto di reti realizzate. Tra il 30' e il 45' e tra il 45' e il 60', i nerazzurri hanno realizzato 4 reti - 2 reti ogni quarto d'ora - mentre degli 11 totali, 3 gol sono stati realizzati negli ultimi 15' di gara. Il Torino, dunque, dovrà cercare di non abbassare mai la guardia, e non dovrebbe essere un'impresa complicata, considerando che anche i granata attaccano maggiormente tra il 30' e il 45' e tra il 60' e il 75'. L'ultimo quarto d'ora, al contrario, non porta quasi mai notizie buone in casa Toro: 3 dei 5 gol subiti dai granata, sono stati subiti proprio nell'ultima parte di gara, quando l'Inter colpisce di più. In conclusione, perciò, i granata dovranno sempre tenere alta l'attenzione sugli attaccanti nerazzurri, in particolar modo su Lautaro (Lukaku non sarà della contesa, a meno di clamorose novità).