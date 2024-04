Inter, Lautaro e Thuram una coppia perfetta. Scarso il contributo delle riserve

L'analisi del reparto offensivo dell'Inter: Lautaro e Martinez coppia d'oro, non rilevante l'apporto delle riserve

Piero Coletta 26 aprile - 09:31

La sfida tra Inter e Torino andrà in scena domenica alle ore 12.30 allo stadio San Siro. I granata devono ritrovare i punti per tornare a sperare in una qualificazione europea che sembra però utopistica. Per farlo dovranno essere bravi ad arginare l'ottima fase offensiva dell'Inter, trascinata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Lautaro Martinez, un anno da trascinatore e capocannoniere — Quella dell'argentino è stata un'ottima stagione. Martinez si è riconfermato come vero bomber della squadra. Per la terza stagione di fila il campione del mondo ha segnato almeno 20 gol in campionato. Numeri da vero top player. Merito di questa esplosione è sopratutto di Simone Inzaghi, ancora una volta dimostratosi bravissimo nel saper lavorare con gli attaccanti (vedasi lavoro fatto con Immobile). Primo per tiri in porta nel campionato con 43 conclusioni, terzo per i tiri totali tentati, i 23 gol messi a segno fino ad ora confermano la freddezza dell'attaccante (dati Kicket). Anche il rapporto gol/minuti è buono: 1 rete ogni 103 minuti di gioco. Non ci sono solo i gol però, c'è anche l'assistenza. Se nella coppia Lautaro-Thuram è più il francese a fare gli assist, come vedremo a breve, l'argentino non ha fatto mancare il suo apporto. Sette gli assist messi a referto infatti, sempre decisivi al fine del risultato. Non appariscente nei dribbling, ne ha infatti tentati 53 e ne ha portati a termine 16, ma va detto che il suo lavoro è più di finalizzazione. Per dare un altro dato sulla stagione di Martinez: 9 gol a San Siro, 14 in trasferta. Potrebbe diventare il terzo giocatore nerazzurro ad andare in doppia cifra di gol sia in casa che fuori casa dopo Icardi (17/18, 16+13) e Zlatan Ibrahimovic (08/09, 13+12).

Thuram, il braccio destro dell'argentino — Molte fortune dell'Inter sono passate anche dal prezioso lavoro di Marcus Thuram. Arrivato a zero nella scorsa sessione estiva di mercato, il francese si è subito preso la scena. Non ha fatto minimamente rimpiangere Romelu Lukaku. Dribbling e potenza al servizio di Lautaro Martinez, con cui ha creato un'intesa importante. Marcus ha raccolto in 31 gare di campionato 12 gol e 11 assist, dando quindi un contributo significativo alla stagione trionfale dell'Inter. A differenza del partner d'attacco il francese ha svolto un lavoro più di assistenza, da punta completa. Nei dribbling paradossalmente ne ha tentati di meno rispetto a Martinez, ovvero 37. Tuttavia ne ha portati a compimento ben 27. Prezioso anche nella creazione delle occasioni, ha prodotto 6 Big Chance. Buono anche il numero relativo ai duelli vinti, 149. Ne ha persi invece 118. Tra gli attaccanti è il quinto in Serie A per duelli aerei vinti, 65 in totale.

Il difetto offensivo nerazzurro: pochi gol dalle riserve — Se la coppia Lautaro-Thuram ha assicurato gol e assist, non si può dire lo stesso per le alternative nerazzurre. É il caso di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, le prime due alternative al francese e all'argentino. L'austriaco, con un passato nella primavera nerazzurra, ha siglato appena 2 gol in campionato in 23 presenze. Anche il dato relativo agli assist stride, perché ne ha confezionati solo 3. Gli acciacchi hanno pesato e molto probabilmente nessuno chiedeva all'ex Bologna i numeri di Lautaro o di Thuram, ma allo stesso tempo il mondo nerazzurro si aspettava un maggior apporto. Diverso invece il discorso per Alexis Sanchez. Il cileno è tornato a Milano per essere una buona riserva e a conti fatti è stato più determinante di Arnautovic. Il numero di gol è lo stesso dell'austriaco, ma gli assist sono di più, 4. In due sono stati decisivi in totale solo undici volte.

