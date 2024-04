Inter-Torino 2-0, le reazioni social: “Siamo già in modalità vacanza”

Il Torino esce da San Siro con zero punti e due reti subite per mano di Calhanoglu. Il lavoro dell'Inter viene facilitato dall'espulsione di Tameze subito in avvio di ripresa che costringe i granata a giocare sotto di un uomo per tutto il secondo tempo. Un cartellino rosso che potrebbe far molto discutere per una chiamata del VAR che sarebbe potuta anche non arrivare. Di seguito i migliori tweet dei tifosi granata, divisi tra chi difende la squadra e chi la attacca, al termine della sfida coi nerazzurri.