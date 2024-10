Inter-Torino, Bonucci Jr sugli spalti di San Siro con la tuta del Toro

C’è anche Leonardo Bonucci a San Siro ad assistere a Inter-Torino. L’ex difensore della Juventus, ritiratosi dopo una parentesi in Turchia, è stato immortalato sugli spalti. Insieme a lui il figlio, tifoso del Toro, con la maglia granata. Il piccolo si era già fatto notare in passato per la passione per il Toro e in particolare per l'idolo Belotti.