Inter-Torino, sfida in porta: Vanja e Handanovic in cerca di conferme e rivalsa

Sabato 10 settembre alle 18 il Torino scenderà in campo a San Siro contro l' Inter nella partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I granata di Ivan Juric sono reduci dal successo casalingo per 1-0 contro il Lecce che ha dato entusiasmo e consapevolezze a tutto l'ambiente; i nerazzurri di Simone Inzaghi , invece, vengono dalla sconfitta maturata in Champions League tra le mura amiche con il Bayern Monaco. Tanti i dubbi di formazione ancora da sciogliere, ma se c'è una cosa che appare certa è che a difendere i pali delle due squadre saranno Vanja Milinkovic-Savic e Samir Handanovic .

Vanja è reduce da una stagione in cui aveva iniziato da titolare, poi a causa di un calo di rendimento e di un infortunio alla mano era scalato nelle gerarchie alle spalle di Berisha. Quest'anno l'estremo difensore serbo si è ripreso il posto, e finora ha ripagato la fiducia di Juric: cinque gol presi in altrettante giornate, tutti in trasferta, mentre tra le mura dell'Olimpico Grande Torino la porta è rimasta inviolata con tanto di prestazione sugli scudi contro la Lazio il 20 agosto; fatta eccezione per un paio di incertezze a Bergamo contro l'Atalanta, Vanja sta ostentando una buona sicurezza e vuole confermarsi anche a Milano. Discorso diverso per Handanovic: il capitano nerazzurro tornerà tra i pali contro i granata dopo la staffetta in Champions, ma le otto reti incassate in cinque partite e qualche errore di troppo alimentano la concorrenza con Onana, che ha ben figurato ieri contro i bavaresi. Starà al portiere sloveno dimostrare di essere ancora un elemento affidabile, capace di fornire il suo prezioso contributo alla causa nerazzurra.