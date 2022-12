Italia, i convocati di Mancini per lo stage di dicembre: c’è Buongiorno

Da martedì 20 a giovedì 22 dicembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano si terrà uno stage della Nazionale italiana in cui si alterneranno due gruppi di giocatori convocati da Roberto Mancini. Da martedì a mercoledì mattina si raduneranno i calciatori di Serie B, in modo che possano tornare a disposizione dei rispettivi club sei giorni prima delle gare della 19ª giornata di campionato in programma lunedì 26 dicembre, mentre mercoledì e giovedì sarà la volta dei calciatori tesserati per società di Serie A e che militano all’estero: nel secondo gruppo tra le fila granata figura il nome di Alessandro Buongiorno.