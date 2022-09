Italia Under 20, Pietro Passador convocato per le gare con Portogallo e Svizzera

C'è un giocatore del Torino tra i 25 convocati dal CT della nazionale italiana Under 20, Carmine Nunziata, per le gare della prossima settimana. Si tratta del portiere della Primavera classe 2003 Pietro Passador, che si unirà ai compagni nelle prossime ore per prepararsi alle sfide contro Portogallo (venerdì 23 settembre ore 17) e Svizzera (martedì 27 settembre ore 17:30). Tra i ragazzi selezionati dal CT troviamo anche Cesare Casadei, seguito in estate dal Toro e poi trasferitosi dall'Inter al Chelsea per 15 milioni.