Juric alla festa della Curva Maratona: “Ho capito perché Buongiorno è rimasto”

La parte più calda del tifo granata si è ritrovata all'Hiroshima Mon Amour per festeggiare. Dalle ore 15.30 i supporters sono potuti entrare nel locale di via Bossoli. Tra le vecchie glorie presenti Natalino Fossati e Stefano Sorrentino. E poi la sorpresa con l'arrivo di Ivan Juric e Matteo Paro per premiare i piccoli calciatori, protagonisti del Torneo della Maratona a cui hanno partecipato i giovani di Torino, Lucento, Rivoli e Bacigalupo. Il Toro, oltre ad essere arrivato primo, ha potuto vantare il miglior giocatore del Torneo: Grassitelli. Il tecnico dei granata ha rilasciato delle dichiarazioni dal palco, in cui ha ricorda il nobile scopo a cui andrà il ricavato dell'evento: Casa Ugi (Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini).