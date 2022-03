Juric batte Miha nell’aggressività: Torino primo per falli fatti, Bologna ultimo

La curiosità: i granata fanno molti più falli dei rossoblù, ma hanno incassato meno cartellini

Cecilia Mercatore

Il Torino continua a primeggiare nella classifica dei falli commessi finora in questa stagione di Serie A, mentre il Bologna si conferma la squadra meno fallosa. Se a decidere le partite fosse il numero di infrazioni sanzionate dall'arbitro, il Torino correrebbe per lo Scudetto. Così non è, ma sicuramente Ivan Juric fin da inizio stagione sta riuscendo nel trasferire il suo concetto di aggressività a giocatori che mettono in campo quello che lui chiede, anche se con una dose a volte superflua di irruenza. "Io ai miei giocatori chiedo di essere aggressivi, non di fare fallo - aveva detto qualche tempo fa Ivan Juric sul tema -. Bisogna migliorare nel portare via la palla senza farsi fermare dall'arbitro. Però sicuramente l'aggressività è una chiave del nostro stile di gioco".

FALLI - E così il duello di domenica vedrà contrapposte due squadre agli antipodi da questo punto di vista: da una parte il Torino che arriva alla 28a giornata di campionato - con una partita da recuperare - con 460 falli commessi, dall'altra il Bologna - anch'esso con una gara in meno - con 305. Due squadre che si trovano agli apici opposti della classifica generale per falli commessi. Dunque Ivan Juric vince su Sinisa Mihajlovic per quanto riguarda l'aggressività della propria squadra: entrambi i tecnici hanno la fama di avere un grande carattere contraddistinto da molta grinta. E' certamente così ma sicuramente è il croato a riuscire a trasferire meglio il suo spirito ai propri giocatori. Ovviamente, ad assegnare i punti in classifica sono i gol fatti e dunque vedremo se l'aggressività si tradurrà in qualcosa di concreto domenica al Dall'Ara.

CARTELLINI - Se i granata detengono ancora una volta il primato per quanto riguarda i falli commessi in questa stagione di Serie A, non si può dire lo stesso in merito ai cartellini ricevuti. D'altronde i due fattori non necessariamente vanno a braccetto. Curiosamente, nonostante il Bologna sia la squadra meno fallosa del campionato, ha ricevuto più sanzioni rispetto al Torino: 67 cartellini tra ammonizioni ed espulsioni per la formazione emiliana contro i 62 per quella allenata dal tecnico croato.

I SINGOLI - Il Torino non primeggia solo nella classifica generale dei falli fatti, ma continua a farlo anche in quella dei singoli giocatori. A novembre, scavando tra i dati raccolti dal portale kickest, Tommaso Pobega era in vetta alla classifica - alla pari con Morten Thorsby della Sampdoria - e Sasa Lukic al secondo posto. Ad oggi, invece, in vetta alla classifica in solitaria troviamo il centrocampista granata di nazionalità serba con 66 falli totali commessi finora, seguono Thorsby con 63 e Pobega con 59. Insomma, a distanza di qualche mese cambiano le posizioni, ma non i protagonisti.