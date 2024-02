Juric, cento volte in A con il Toro: viaggia con media punti migliore di Ventura

Ivan Juric ha raggiunto le cento panchine in Serie A con il Torino nel match di venerdì 16 febbraio contro il Lecce. Ha celebrato la tripla cifra con un bel successo. E i numeri sono abbastanza buoni. Media punti di 1.32 nel primo torneo di Serie A, il 2021/2022 (50 punti in 38 partite), di 1.30 nel secondo, il 2022/2023 (53 punti sempre in 38 partite) e di 1.50 nel terzo, quello in corso (36 punti in 24 giornate). A 14 partite dalla conclusione del campionato il tecnico croato è perfettamente in linea per migliorare il bottino delle prime due stagioni, del resto l'attuale media è superiore rispetto alle precedenti due. Se si prendono le prime cento gare in Serie A da allenatore del Torino e i 139 punti all'attivo, si comprende come la media attuale di Juric nella massima serie del calcio nostrano sia di 1.39. All'Hellas nei due campionati disputati non era mai andato oltre la media di 1.30: 1.29 nel primo anno, 1.18 nel secondo.

Mazzarri comanda la classifica per media punti, ma si è fermato a 79 panchine in A con il Toro

C'è da dire che lo Juric di queste ultime 24 partite in Serie A con il Torino eguaglia il miglior Gian Piero Ventura. L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra ha chiuso il suo secondo torneo di Serie A con i granata (quello che lo portò al settimo posto) con una media di 1.50, mentre negli altri tre campionati è stato sotto, alle volte anche nettamente: 1.05 nel 2012/2013, 1.42 nel 2014/2015, 1.18 nel 2015/2016. Alla fine, la media punti dei quattro tornei in Serie A di Ventura è stata pari a 1.28, quindi inferiore rispetto all'attuale di Juric. In quanto a longevità, Juric è il secondo tecnico dell'era Ciao dietro a Ventura perché le panchine in Serie A del tecnico genovese sono state ben 152 (Juric a fine campionato 2023/2024 toccherà le 114). Walter Mazzarri, fresco di esonero al Napoli, si è fermato a 79. Per lui la media punti è stata di 1.50 a fronte di 119 punti all'attivo: al momento resta dunque il miglior tecnico dell'era Cairo risultati alla mano. Appena 57 panchine in Serie A in granata per Sinisa Mihajlovic per un totale di 78 punti e di una media di poco superiore all'1.36. Nell'era Cairo ci sono state anche le 34 panchine di Gianni De Biasi, spalmate su tre differenti esperienze. Per lui 1.05 di media punti. Numeri alla mano, quindi, Juric sta andando meglio di tanti illustri predecessori sulla panchina del Torino, Mazzarri a parte.